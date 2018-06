Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch in Heilbronn mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall neben der Frau zwei Kinder im Bus und der Busfahrer leicht verletzt. Aus zunächst ungeklärter Ursache war die 21-Jährige mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen und in die Seite des entgegenkommenden Busses geprallt. Zur Bergung der Fahrzeuge sperrte die Polizei die Straße für zwei Stunden komplett.

Mitteilung