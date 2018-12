Ein Mann ist mit seinem Auto in einen geparkten Lastwagen bei Waiblingen gekracht und an seinen Verletzungen gestorben. Der Wagen kam am späten Montagabend aus noch ungeklärten Gründen von einer Landstraße ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dann rammte er frontal mit großer Wucht den dort geparkten Lastwagen. Der Autofahrer starb noch am Unfallort.