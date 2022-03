Auto prallt gegen Waschanlage: Hoher Schaden

Ein Mann ist im Main-Tauber-Kreis mit seinem Wagen gegen eine Waschanlage gekracht. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 65-Jährige wollte am Dienstagabend in Lauda-Königshofen die Waschanlage nutzen. Statt die Waschstraße zu befahren, stieß er mit seinem Wagen gegen den Rahmen der Anlage, die dabei teils aus der Führungsschiene gerissen wurde.

Den Polizisten kam der Verdacht auf, dass der Fahrer betrunken war. Für eine Blutentnahme musste er in ein Krankenhaus. Er blieb unverletzt.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220309-99-451506/2