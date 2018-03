Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch ums Leben gekommen, als sein Wagen im Enzkreis mit einem Lastwagen zusammenstieß. Das Auto geriet zwischen Weissach und Mönsheim aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Autofahrer starb nach der Kollision noch an der Unfallstelle. Der 27 Jahre alte Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Straße war während der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt.