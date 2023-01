Auto prallt gegen Hauswand: Mutter und Sohn verletzt

Bei einem Unfall in Stuttgart sind eine Autofahrerin und ihr achtjähriger Sohn verletzt worden. Die 46-Jährige war am Samstagnachmittag mit ihrem Auto im Stadtbezirk Feuerbach unterwegs, als der Wagen gegen den rechten Randstein kam und daraufhin in die Wand eines gegenüberliegenden Hauses krachte. Zuvor hatte sie ein neben ihr fahrende Auto gestreift. Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen, das Kind hingegen kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Den Angaben der Polizei zufolge beträgt der Sachschaden 50.000 Euro.

PM

