Auto prallt gegen Brückenpfeiler: Fahrer kommt ums Leben

Ein Mann ist auf der A81 nahe Vöhringen (Kreis Rottweil) mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Der 46-Jährige war am Samstagabend mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden mitfahrenden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210919-99-273334/2

