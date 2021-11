Auto prallt gegen Betonmischer: 32 Jahre alter Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist im Hohenlohekreis mit seinem Wagen auf einen entgegenkommenden Betonmischer geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 32 Jahre alte Fahrer am Morgen auf der Landstraße 1035 unterwegs und kurz vor dem Pfedelbacher Ortsteil Windischenbach nach links in den Gegenverkehr gefahren. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Betonmischer zusammen.

Wegen seiner schweren Verletzungen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der 44 Jahre alte Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 115.000 Euro, hieß es von der Polizei. Die Fahrbahn sei wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis zum Nachmittag gesperrt gewesen.

