Eine Familie ist am Samstag mit ihrem Auto im Landkreis Biberach verunglückt - die 47 Jahre alte Mutter starb dabei. Der Wagen kam nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße 465 in der Nähe von Schemmerhofen wegen einer Schneewehe von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, wie das Auto auf der Fahrerseite völlig demoliert war. Für die Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte der Polizeisprecher. Der 49-jährige Mann und das zehn Jahre alte Kind erlitten schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag in der Region zu mehreren Unfällen, die mit der Witterung im Zusammenhang standen. Oft seien Autofahrer zu schnell gewesen. Wind hatte Schnee auf die Straßen geweht und so für glatte Fahrbahnen gesorgt.