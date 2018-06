Auto prallt gegen Baum: Frau lebensgefährlich verletzt

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einem Beziehungsstreit im österreichischen Bregenz ist eine 27-Jährige ums Leben gekommen. Ihr Partner wurde am Montag nach einem mehrstündigen Polizeieinsatz festgenommen. Der 30-Jährige hatte zwischenzeitlich eine Frau und ein Kind als Geisel in seiner Gewalt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach Verhandlungen mit Beamten habe er beide freigelassen. Die 27-Jährige sei aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe gestürzt und wahrscheinlich an einer schweren Kopfverletzung gestorben.