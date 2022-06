Auto prallt gegen Baum: Fahrer tot

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Mosbach gegen einen Baum geprallt und kurz darauf gestorben. Der 52-Jährige war am Samstag am Unfallort noch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, dort starb er aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Mann war den Angaben zufolge auf der B37 im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs, als er aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte. Der im Wagen eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Pressemitteilung

