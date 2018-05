Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Schwetzingen und Hockenheim schwer verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen war der 24-Jährige mit dem Wagen von der Bundesstraße 291 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Ludwigshafener in eine Klinik. Die Strecke zwischen Hockenheim und Schwetzingen war nach dem Unfall am frühen Morgen zunächst gesperrt. Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben weder Drogen genommen noch Alkohol getrunken. Der Schaden wurde mit etwa 20 000 Euro beziffert.

Mitteilung der Polizei