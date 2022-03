Auto prallt frontal gegen Lastwagen: Fahrer tot

Ein Mann ist nahe Schömberg (Zollernalbkreis) mit seinem Auto gegen einen Lastwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 64-Jährige war am Donnerstag auf der Bundesstraße 27 unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto stieß frontal gegen den entgegenkommenden Lastwagen, der Mann starb noch am Unfallort.

Der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Der Silo-Laster kam von der Straße ab und blieb mit der Zugmaschine in einem Teich stehen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden komplett. Warum es zu dem Unfall kam, blieb noch unklar.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220303-99-371271/2