Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Heidenheim an der Brenz tödlich verletzt worden. Das Auto war dem vorausfahrenden Lastwagen am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Lastwagenfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar, nähere Angaben zu dem getöteten Autofahrer wurden nicht genannt. Der Verkehr auf der A7 in Richtung Kempten wurde laut Sprecher am Vormittag an der Unfallstelle vorbeigeleitet - es bildete sich zunächst kein größerer Stau.

© dpa-infocom, dpa:210219-99-507357/2