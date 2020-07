„Auto, Motor und Sport“: Formel 1 fährt 2020 in Hockenheim

Die Formel 1 wird nach Informationen von „Auto, Motor und Sport“ in diesem Jahr einen Grand Prix in Hockenheim austragen. Wie das Fachmagazin am Freitag berichtete, fährt die Motorsport-Königsklasse „nach den aktuellen Plänen“ im Oktober auch auf dem Traditionskurs in Nordbaden. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Das Rennen soll aber in einem Dreierpack an aufeinander folgenden Wochenenden mit Imola (Italien) und Portimao (Portugal) ausgetragen werden.

„Es gibt von unserer Seite nichts Neues“, sagte der Geschäftsführer des Hockenheimrings, Jorn Teske, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir waren in Kontakt und sind in Kontakt. Es hat sich aber weiter nichts konkretisiert.“ Hockenheim hatte stets die Bereitschaft erklärt, als Ersatzkandidat ein Formel-1-Rennen ohne eigenes finanzielles Risiko austragen zu wollen. „Wir machen unseren Job, die Zeit fängt aber an zu drängen“, sagte Teske weiter mit Blick auf die Belegung des Kurses in den nächsten Monaten.

Infos zur Rennstrecke

Infos des Weltverbands zur Formel 1

Infos der Streckenbetreiber

Infos des Weltverbands Fia zu Corona-Maßnahmen

Infos zu Corona-Einschränkungen in der Formel 1

Formel-1-Mitteilung zu Mugello und Sotschi

AMS-Bericht