Bei mehreren Auffahrunfällen auf der Autobahn 5 bei Renchen (Ortenaukreis) sind sieben Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau ihr Auto wegen einer Panne am Sonntagabend abseits der Fahrbahn abgestellt. Mit dem Wagen kollidierte später ein Auto, in dem ein älteres Ehepaar fuhr. Dabei wurde das Ehepaar schwer verletzt, das Pannenauto wurde nach Angaben der Polizei auf die linke Spur der Autobahn geschoben. Danach kam es zu Auffahrunfällen mit drei weiteren Fahrzeugen, bei denen weitere Beteiligte verletzt wurden.

Zunächst hatte es geheißen, das Auto habe auf dem linken Fahrstreifen gestanden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, gab es mittlerweile Kontakt zur Besitzerin des auf dem Seitenstreifen abgestellten Pannenfahrzeugs. Nach ersten Ermittlungen war das Auto ihr zufolge zwar gesichert. Allgemein lasse sich aber sagen, dass ein Pannenfahrzeug von der Autobahn geholt werden müsse. Ob und inwieweit die Besitzerin des Fahrzeugs entsprechende Schritte unternommen habe, werde nun geprüft. Sie soll den Wagen nach der Panne gegen 18.30 Uhr abgestellt haben. Gegen 22.40 Uhr ereigneten sich die Unfälle.

Wegen der verstreuten Trümmerteile war zeitweise der komplette Autobahnabschnitt gesperrt. Nach kurzer Zeit konnte die Fahrbahn Richtung Karlsruhe aber wieder freigeben werden.

