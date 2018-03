Auto missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer, dem die Vorfahrt genommen wurde, ist bei einem Unfall im Landkreis Heilbronn lebensgefährlich verletzt worden. Er war am Freitagabend auf der Landesstraße 1105 zwischen Ilsfeld und Lauffen unterwegs. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin bog nach links auf diese Straße ab, wie das Polizeipräsidium Heilbronn mitteilte. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen die Fahrerseite des Autos. Er wurde ebenso wie die Fahrerin in eine Klinik in Heilbronn gebracht. Sie konnte das Krankenhaus kurz danach wieder verlassen. Drei im Auto sitzende Kinder wurden nicht verletzt.