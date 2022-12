Auto landet in Handyreparaturgeschäft: Mann mitgeschleift

Ein Auto ist in ein Handyreparaturgeschäft in Bretten (Landkreis Karlsruhe) gefahren und hat einen jungen Mann mitgeschleift. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Mittwoch nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Er lehnte sich durch die Tür in sein Auto und betätigte die Zündung. Weil er aus Versehen noch den ersten Gang eingelegt hatte und die Kupplung nicht gedrückt war, machte das Auto seinen Satz nach vorne durch das Schaufenster. Im Verkaufsraum blieb es dann schließlich stehen. Das Auto zog den 19-Jährigen mit. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug anschließend aus dem Verkaufsraum schieben.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:221221-99-980107/2