Auto kracht in Straßenbahn: Fünf Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Mannheim sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 41-jähriger Autofahrer hatte wegen eines Staus am Freitagabend seinen Wagen trotz ausgewiesenen Wendeverbots auf der Straße wenden wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, das Auto stieß mit der Bahn zusammen. Durch den Aufprall stürzten fünf Fahrgäste und verletzten sich laut Polizei leicht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

