Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn sind in Stuttgart zwei Frauen und ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 37-Jährige am Samstag mit ihrem Auto bei Rot über eine Ampel und krachte in die Bahn. Die Unfallverursacherin, ihre zehnjährige Tochter und die Fahrerin der Bahn wurden leicht verletzt.