Auto kracht gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß ihres Autos mit einem Baum sind zwei Menschen in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreise) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer am Donnerstagabend vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Anschluss überfuhr das Auto mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder und stieß frontal gegen einen Baum, der dadurch entwurzelt wurde und umstürzte. Der Wagen überschlug sich und blieb schließlich in einem Maisfeld liegen. Neben dem 41 Jahre alten Fahrer wurde auch sein 55-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

