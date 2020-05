Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in Efringen-Kirchen (Landkreis Lörrach) schwer verletzt worden. Die beiden kamen am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße ab und prallten gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 71 Jahre alte Fahrer und seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurden in dem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die beiden, ein Rettungshubschrauber brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die B 3 war zeitweise voll gesperrt.