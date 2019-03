Bei einem Autounfall nahe Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Wagen am Freitagabend an einer Autobahnausfahrt von der Fahrbahn ab, flog über den Grünstreifen und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Die 42 Jahre alte Fahrerin und ihre 69-jährige Begleiterin kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.