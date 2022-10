Auto kracht beim Überholen in anderen Pkw: Drei Verletzte

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der B295 zwischen Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) und Simmozheim (Landkreis Calw) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 26-jähriger Fahrer war am späten Samstagabend beim Überholen mit seinem Auto in das Fahrzeug eines entgegenkommenden 56-Jährigen gekracht. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Wrack. Anschließend wurde der Verletzte per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der andere Autofahrer sowie seine 56-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Da die Polizei bei dem Unfallverursacher einen Alkoholgeruch festgestellt hatte, wurde ihm Blut abgenommen.

