Auto kracht auf A81 in Leitplanke - zwei Verletzte

Ein Mann ist mit seinem Wagen auf der A81 in die Leitplanke gekracht und schwer verletzt worden. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mitteilte. Der Fahrer kam demnach aus bislang ungeklärter Ursache am späten Freitagabend an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Richtung Heilbronn auf dem Beschleunigungsstreifen von der Fahrbahn ab. Der Wagen musste abgeschleppt werden, beide Insassen kamen in ein Krankenhaus.

