Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall nahe Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Sein Wagen war am Donnerstagabend in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

