Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum: Fahrer tot

Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen von einer Landstraße bei Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis abgekommen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Tuttlingen mitteilte, war der Mann am Samstagmorgen wohl zu schnell unterwegs. Demnach geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und krachte dann frontal gegen einen Baum. Der 50-Jährige, der allein in Richtung des Ortsteils Wolterdingen unterwegs war, starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht zudem nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.

Mitteilung der Polizei