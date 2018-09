Bei einem Autounfall nahe Villingen-Schwenningen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 75 Jahre alte Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache von der Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 75-Jährige wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Auch ihr 57 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

