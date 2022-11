Auto kollidiert mit Pferdekutsche: Mann stirbt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pferdekutsche in Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann vom Kutschbock gefallen und gestorben. Die mit zwei Pferden bespannte Kutsche war Polizeiangaben zufolge am Sonntagvormittag auf einer Landstraße unterwegs, als ein Auto sie überholte und mit dem Heck der Kutsche zusammenstieß. Durch den Aufprall kam die Kutsche nach rechts in den Graben ab. Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 57 Jahre alte Führerin der Kutsche sowie der 43 Jahre alte Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum der Autofahrer mit der Kutsche zusammenstieß war zunächst unklar.

Polizeimeldung

