Auto kollidiert mit Pedelec: 83-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall mit einem Auto im Landkreis Biberach ist ein Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Der 83-Jährige war am Montagnachmittag auf einem Feldweg bei Riedlingen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er an eine Kreuzung gekommen sei, habe er kurz angehalten und sei dann auf eine Landstraße gefahren. Dort kollidierte er mit dem Wagen einer 27-Jährigen, die Vorfahrt hatte.

Die Autofahrerin konnte den Unfall den Angaben nach nicht mehr verhindern. Der Senior erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 27-Jährige blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang rekonstruieren.

