Auto kollidiert mit Krankenwagen: Vier Verletzte

Ein Auto ist in Tuttlingen mit einem Rettungswagen zusammengestoßen, dabei sind vier Menschen verletzt worden. Der Krankenwagen fuhr am Dienstagabend mit Blaulicht und Einsatzhorn über eine Kreuzung und kippte nach dem Zusammenstoß um, wie die Polizei mitteilte. Die 21, 22 und 29 Jahre alten Besatzungsmitglieder des Krankenwagens erlitten leichte Verletzungen. Auch der 47-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. In dem Rettungswagen lag kein Patient.

Pressemitteilung

