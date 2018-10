Ein 23-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Böblingen gegen mehrere Bäume gekracht und dabei ums Leben gekommen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Auto in zwei Teile zerriss, wie die Polizei mitteilte. Sie geht davon aus, dass der junge Mann vor dem Unfall in Weil der Stadt zu schnell unterwegs war.

Polizeimeldung