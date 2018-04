„Brand im Ertinger Tunnel“, so lautete die Meldung der Einsatzleitstelle. Die Ertinger Feuerwehr rückt aus, die Wehren aus dem Umland und auch das DRK werden nachalarmiert. Fast 300 Einsatzkräfte sind letztlich vor Ort, um den Einsatz abzuwickeln und die 25 verletzten Personen zu retten. Und hernach wird Bilanz gezogen, was gut lief und was weniger gut: Denn am Samstag fand zum ersten Mal überhaupt eine Großübung mit diesem Szenario im Ertinger Tunnel statt.