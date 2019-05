Bei einem Autounfall in der Nähe von Staffort im Landkreis Karlsruhe sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 42-Jähriger am Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Fahrer und eine junge Frau, die in dem entgegenkommenden Auto saß, wurden im Krankenhaus behandelt. Der Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei angetrunken.