Auf schneebedeckter Fahrbahn ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin bei Albstadt (Zollernalbkreis) ins Schleudern geraten und tödlich verunglückt. Die Frau war auf der Bundesstraße 463 in Richtung Balingen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und seitlich mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammenprallte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau starb demnach noch an der Unfallstelle. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall am frühen Morgen leicht verletzt. Einem Sprecher zufolge liege es nahe, dass unter anderem Schneeglätte Grund für den Unfall war. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt.

