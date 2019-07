Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Auto in Eriskirch (Bodenseekreis) in Flammen aufgegangen. Der Mensch am Steuer, der zunächst nicht identifiziert werden konnte, kam dabei ums Leben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer war demnach auf der Bundesstraße 31 mit seinem Auto gegen eine Leitplanke gekommen und anschließend auf die Gegenspur geraten. Bei dem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lastwagen fing das Auto Feuer. Der Lastwagenfahrer kam laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. Die B31 war nach dem Unfall am Donnerstagmorgen gesperrt.