Die Polizei spricht von einem spektakulären Unfall im Schwarzwald: Regelrecht durch die Luft geschleudert wurde ein 47 Jahre alter Autofahrer, nachdem er auf der Bundesstraße 28 in der Nähe von Freudenstadt in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abkam. Nach Angaben der Polizei vom Samstagabend „schanzte“ der Wagen zunächst über einen 3 Meter tiefen und 17 Meter breiten Auslauf eines Skiliftes. Danach sei er gegen eine Böschung gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto in die Höhe katapultiert worden.

Damit nicht genug: Der Wagen schlug laut Polizei in etwa drei Metern Höhe gegen die Wand eines Gasthauses nahe dem Skilift. Danach habe sich das Auto gedreht und sei senkrecht eingeklemmt zwischen Hauswand und einer Tanne zu Boden gefallen. Das Fahrzeug wurde „komplett zerstört“. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall am Freitagmorgen kam, stand am Samstagabend noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer „ordentlich Tempo drauf hatte“.