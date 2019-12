Ein rückwärts fahrendes Auto ist an einem Bahnübergang in Laufenburg in Baden von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Schranken in dem Moment geschlossen, als der 73-Jährige am Freitagabend mit seinem Wagen rückwärts auf die Gleise gefahren war. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die 43 Fahrgäste in dem Interregio blieben unverletzt.