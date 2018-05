Auto fährt in Haltestelle in Mannheim: Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall in Mannheim ist ein Auto in den Bereich einer Haltestelle im Stadtzentrum gefahren und hat dort eine Passantin schwer verletzt. Die 26-Jährige sei nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auslöser des Unfalls war demnach ein Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der Wagen eines 25-jährigen Taxifahrers in den Seitenbereich der Haltestelle und verletzte die Frau. Beide Autos wurden stark beschädigt, der Gesamtschaden beträgt etwa 30 000 Euro. Zunächst sei unklar geblieben, welcher der beiden Autofahrer an der Kreuzung ein Rotlicht nicht beachtet hatte.

Mitteilung