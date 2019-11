Auto fährt in Anhänger: Kühe und Kalb werden verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor mit Anhänger sind bei Illingen (Enzkreis) zwei Kühe und ein Kalb verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Landwirt am Vortag mit seinem Gespann eine Bundesstraße überqueren wollen. Mehrere Autos hatten deswegen schon angehalten. Ein 80 Jahre alter, mutmaßlich betrunkener Fahrer fuhr jedoch auf der Gegenfahrbahn an den haltenden Fahrzeugen vorbei und stieß mit dem Traktoranhänger zusammen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes, weshalb sie mit ihm zur Blutentnahme in ein Krankenhaus fuhren. Die Ergebnisse der Tests lägen noch nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.