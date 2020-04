Ein Mann ist im Rhein-Neckar-Kreis mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Das Auto sei in Altlußheim in einer Straßeneinmündung geradeaus gefahren und dort frontal gegen das Haus geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht zum Montag das Dach des Autos öffnen, um den eingeklemmten 64-Jährigen zu befreien. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

Mitteilung der Polizei