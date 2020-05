Von Ute Wessels

Ein Mädchen liegt schlafend an der Donau, ein Mann kommt vorbei, vergewaltigt und verspottet es – der Inhalt des Donauliedes beschreibt unverhohlen sexuelle Gewalt. Eine Passauer Studentin will per Online-Petition erreichen, dass das vor allem in Festzelten beliebte Lied nicht mehr gesungen wird. Für ihr Engagement ernten die Frau und ihre Unterstützer Zuspruch, aber auch Häme und Spott. Nach dem Motto: Sie sollten nicht so empfindlich sein.

„Ich machte mich über die Schlafende her, Ohohoholalala, Sie hörte das Rauschen der Donau ...