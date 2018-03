Bei einem Unfall mit einem Sattelzug sind unweit von Bühl (Kreis Rastatt) zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 28 Jahre alte Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr fahrenden Sattelzug aufgefahren. Dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Die 28-Jährige sowie ihre 27 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Vorfall am Dienstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin war nicht angeschnallt. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro.

Pressemeldung