Ein Rennradfahrer ist am Freitag auf einer Kreisstraße zwischen Östringen und Zeutern von hinten von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige war am Mittag am Rand der Straße unterwegs und wurde von einem 81 Jahre alten Autofahrer ungebremst umgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Rentner erlitt leichte Verletzungen.

