Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist in Mannheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Autofahrer hatte den entgegenkommenden Radfahrer beim Linksabbiegen am Dienstag übersehen, teilte die Polizei mit. Der 64-Jährige stürzte und erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung. Er wurde nach den Angaben vom Mittwoch von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung