Auto brennt nach Zusammenstoß mit Laster im Bodenseekreis

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Auto bei Immenstaad (Bodenseekreis) in Flammen aufgegangen. Drei Menschen saßen in dem Wagen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Das Auto war am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 31 auf die Gegenspur geraten, wo es zum Zusammenprall mit dem Laster kam. Am Samstagmorgen lief laut Polizei noch die Unfallaufnahme, die B31 wurde gesperrt. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.