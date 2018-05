Auto brennt nach Inspektion vollständig aus: Hohe Schaden

Kurz nach der Inspektion ist das Auto einer 61-Jährigen in Flammen aufgegangen. Die Frau bemerkte das Feuer am Heck ihres Wagens, als sie gerade aus der Werkstatt kam und ihr Auto in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Kreis Ludwigsburg abstellte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 61-Jährige kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Der Kleinwagen brannte am Freitag komplett aus. Auch an einem weiteren geparkten Auto und an der Tiefgarage entstand Schaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehr als 100 000 Euro.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. „Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob bei der Inspektion des Wagens unsachgemäß gearbeitet worden ist“, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg am Samstag. Für die Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand nach Angaben der Polizei keine Gefahr. Die Tiefgarage wurde mit Pfeilern abgestützt und war zunächst gesperrt.

