Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei Notzingen (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Bei dem Unfall überschlug sich das Auto und der Fahrer wurde eingeklemmt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte befreiten den Verletzten aus dem Wagen und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Laut Polizei hatte der 28-Jährige Alkohol getrunken - zudem war er vor dem Unfall am Dienstagabend wohl zu schnell unterwegs.

Mitteilung der Polizei