Ein Mann ist bei einem Autounfall in Mannheim schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war er mit seinem Wagen am Sonntagabend zu schnell in eine Kurve gefahren und in ein parkendes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des Mannes und prallte gegen ein weiteres parkendes Auto. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung