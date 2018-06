Ein Auto hat sich bei einem Unfall am Donnerstag auf der A8 bei Mühlhausen überschlagen. Dabei wurde der 36 Jahre alte Fahrer schwer verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 35000 Euro, der Verkehr staute sich auf etwa 16 Kilometer.

Ein 48-Jähriger fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Spur in Richtung Stuttgart. Vor ihm fuhr ein 36-Jähriger in seinem Opel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 48-Jährige auf das Auto vor ihm auf. Der Opel geriet ins Schleudern, überschlug sich und rutschte etwa 200 Meter auf dem Dach über die Fahrbahn. Der 36-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der Mercedes kam im Grünstreifen neben der Autobahn zum Stehen. Dessen Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide in eine Klinik.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 35000 Euro geschätzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart bis etwa 15.30 Uhr voll gesperrt. Die linke Fahrspur musste zur Reinigung und Errichtung der Sicherungen neben der Fahrbahn noch weiter gesperrt werde. Diese Sperrung konnte gegen 16.30 Uhr aufgehoben werden. Durch die Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei richtete während der Sperrung eine Umleitung ab Merklingen ein.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun, wie es zu dem Auffahrunfall kam. Hierfür suchen die Ermittler Zeugen zum Unfallhergang. Sie werden gebeten, Hinweise unter Telefon 07335 / 96260 an die Polizei Mühlhausen zu richten.