Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Wiesloch ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim teilweise gesperrt worden. Aus unbekannter Ursache sei eine Frau mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und habe sich mit ihrem Wagen überschlagen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Zustand der Frau und ihr Alter waren zunächst unklar. Nach dem Unfall am Sonntagmittag wurde der Verkehr zunächst an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.